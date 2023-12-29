Молоду маму родом з США звинувачують в егоїзмі, але жінка на це не зважає. Вона відпочивала у фешенебельному 5-зірковому готелі у Дубаї, поки її донька залишалася вдома.

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Що трапилося

Американська письменниця Ребекка Тіді є мамою п'ятирічної дочки. І, за її словами, вона завжди дуже втомлювалася через виснажливу підготовку до свята.

Торік я готувала їжу, мила гору посуду, а коли зайшла у вітальню, то побачила, як усі мирно дрімають. Цьогоріч вирішила змінити традицію й у вересні забронювала сольну поїздку до ОАЕ. Планую залишити свою маленьку дівчинку на Різдво з татом, бабусею й дідусем,

– розповідає жінка.

Дочка та мати / Фото Rebecca Tidy

Вона щаслива, що пропускає святкові візити, бо, як вважає молода мама, це дуже виснажує. Однією із найприємніших частин, на думку Ребекки, є те, що кошти, які вона спочатку думала витратити на подарунки, вона витратила відпочинок.

Похід до спа-салону, хамаму, соляної печери для галотерапії та павільйону для медитації – загалом поїздка обійшлась їй в 1,8 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 85,5 тисяч гривень). Дівчинка відсвяткувала Різдво з татом, бабусею й дідусем, а письменниця хоче повторити подорож і наступного року.