Під вуаллю ночі, коли зірки розсипаються по темному небу, і снігопад лагідно покриває вулиці білою ковзанкою, Святий Миколай починає обдаровувати дітей подарунками. Проте дітки починають підготовку до цього свята значно раніше – добре поводяться, пишуть листи та звичайно вчать вірші.

До теми Подарунки на Миколая дітям: тут є варіанти для кожного малюка

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров’я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці.

***

Миколаю, Святий Миколаю!

Де ти ходиш, де бродиш в світах?

Чом так рідко до нас прибуваєш?

Ти – чаклун і добродій у снах.

***

Я сьогодні сам молився

і ні разу не забувся,

аж Миколайко з образочка

до мене всміхнувся.

***

Від Святого Миколая

Я даруночка чекаю,

Не стулю всю нічку очі,

Бо який він знати хочу.

***

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.

***

Знаю тебе, добре знаю,

Щедрий Святий Миколаю.

Чекає тебе зимова пора,

Жде з нетерпінням уся дітвора.

***

Ходить Миколайко

Від хати до хати,

Гостинцями хоче

Всіх обдарувати.

Славні Янголята

Йому помагають.

Двері та віконця

Справно відчиняють.

***

Нічка таємнича,

Ніченька казкова

Приходить щороку

Й щораз загадкова.

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.