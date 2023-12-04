Під вуаллю ночі, коли зірки розсипаються по темному небу, і снігопад лагідно покриває вулиці білою ковзанкою, Святий Миколай починає обдаровувати дітей подарунками. Проте дітки починають підготовку до цього свята значно раніше – добре поводяться, пишуть листи та звичайно вчать вірші.
До теми Подарунки на Миколая дітям: тут є варіанти для кожного малюка
Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров’я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
***
Через поле, через гай
Йде до діток Миколай.
У білесенькій торбинці
Він для всіх несе гостинці.
***
Миколаю, Святий Миколаю!
Де ти ходиш, де бродиш в світах?
Чом так рідко до нас прибуваєш?
Ти – чаклун і добродій у снах.
***
Я сьогодні сам молився
і ні разу не забувся,
аж Миколайко з образочка
до мене всміхнувся.
***
Від Святого Миколая
Я даруночка чекаю,
Не стулю всю нічку очі,
Бо який він знати хочу.
***
Тільки раз у році
Нічка ця буває,
Коли Миколайко
Дари посилає.
***
Знаю тебе, добре знаю,
Щедрий Святий Миколаю.
Чекає тебе зимова пора,
Жде з нетерпінням уся дітвора.
***
Ходить Миколайко
Від хати до хати,
Гостинцями хоче
Всіх обдарувати.
Славні Янголята
Йому помагають.
Двері та віконця
Справно відчиняють.
***
Нічка таємнича,
Ніченька казкова
Приходить щороку
Й щораз загадкова.
Тільки раз у році
Нічка ця буває,
Коли Миколайко
Дари посилає.