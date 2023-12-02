Свято Миколая – це не тільки святкова ялинка та мандарини, але і незабутні миті, коли діти розкривають свої подарунки. Існує так зване правило 4 подарунків: те, що діти хочуть отримати, те, що їм потрібно, щось почитати та одягнути. 24 Канал зробив добірку подарунків для дитини, які будуть цікавими та корисними водночас.

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Те, що вони хочуть

Задоволення бажань – це не лише сприяння радості та веселощів, але і врахування індивідуальних інтересів та захоплень дитини. Якщо ваша дитина мріє про конкретну іграшку, намагайтеся втілити це бажання в життя. Це не лише дарує радість, але і показує, що їхні побажання важливі.

Чудове свято / Фото unsplash

Те, що їм потрібно

Практичні подарунки, які відповідають потребам дитини, є так само важливими. Це може бути новий рюкзак для школи, набір для творчості або навіть підписка на курс або заняття, що розвиває нові навички.

Що одягнути

Одяг – не просто необхідність, але і засіб вираження індивідуальності. Обираючи стильний одяг для дитини, враховуйте їхні уподобання та створюйте можливість для самовираження через моду.

Що почитати

Книга – це скарб, який розкриває світ знань та фантазії. Подарунок у вигляді захоплюючої книги стимулює читацькі навички та розвиває уяву. Обирайте літературні твори, які відповідають віковим особливостям та інтересам дитини.

В подарунковому варіанті чудово підібрати захоплюючі казки, ілюстровані енциклопедії або аудіокниги. Це не лише стимулює інтерес до читання, але й розширює світогляд дитини.