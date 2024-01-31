Як війна вплинула на народжуваність в Україні

У 2023 році на світ з'явилися 187 387 українських немовлят. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції.

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Це майже на третину менше за показник, який був до повномасштабного вторгнення росіян. Втім, негативна динаміка народжуваності в Україні спостерігається ще з 2013 року.

Динаміка народжуваності в Україні йде на спад вже тривалий час / Ілюстрація Опендадабот

Найбільше дітей народилося у Києві, найменше – у прифронтовому Херсоні. Цікаво, що саме у столиці зафіксований найбільший спад народжуваності – на 33%.

Географія народжуваності в Україні / Ілюстрація Опендадабот

Цікаво, що в 2022 році в Україні народилося понад 200 тисяч малюків – більше, ніж минулого року. Також дані свідчать про те, що трішки зросла народжуваність у прифронтових областях, натоміть на Львівщині та Дніпропетровщині теж зафіксували спад.