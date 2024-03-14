Від кого діти успадковують інтелект: вчені дійшли до дуже цікавого висновку

Усім відомо, що частина інтелекту дитині передається у спадок. Раніше вчені не могли зрозуміти, від кого передаються ці гени, однак зараз виглядає, що вони таки знайшли відповідь на це запитання.

Від кого дитина успадковує інтелект

Зазвичай під інтелектом розуміють вміння використати знання та навички для вирішення різноманітних завдань. Вчені взялися з'ясувати, від кого з батьків дитина отримує генетичне підгрунтя для інтелекту, який потім розвиватиме за допомогою навчання та нового досвіду.

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Як показали нові дослідження, рівень інтелекту дитини визначається генами матері. Річ у тому, що гени інтелекту розташовані в Х-хромосомі. Оскільки у жінок дві Х-хромосоми, вчені дійшли висновку, що саме вони грають визначальну роль у закладеному рівні інтелекту.

Рівень інтелекту передається з генами матері / Фото Pixabay

Відповідні докази вчені отримали, досліджуючи генетично модифікованих мишей. Тваринки, які отримали більшу дозу генів батька, мали більше тіло і менший мозок. З тими мишами, які отримали більше генів матері, ситуація протилежна.

Підтвердження гіпотези вдалося також отримати через інтерв'ю з людьми 14 – 22 років. До уваги бралися різні фактори, такі як освіта та соціально-економічний статус, однак найкраще показник інтелекту корелював з IQ матері.