Мультики – це те, без чого жодна дитина не може уявити свого життя. Вони готові годинами розглядати екран телевізора або іншого девайсу, спостерігаючи за улюбленими героями. Особливі мультиплікації незабаром з'являться на ютуб-каналах 24 каналу та ZAHID.NET.

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Про традиції – в мультиплікації

Студія "Арт-Відео" створила серію мультиплікацій, які стануть справжньою знахідкою для тих, хто хоче познайомити своїх дітей з нашими традиціями та культурою. Вони вже завоювали велику популярність серед українських малюків, а покази в великих містах зібрали справжні аншлаги.

Корисні мультфільми – гарний подарунок для дітей / Скриншот з відео

Зовсім незабаром дітям покажуть нову серію мультиплікацій – "Духовне намисто". Цей проєкт знайомить малюків з одним із найбільших релігійних свят за допомогою вибраних анімацій на етно-, історичну та духовну тематики.

Якщо ви хочете розповісти своїм дітям про нашу культуру – не шукайте особливих способів, а скористайтеся творчою роботою креативників, які створили для дітей спеціальні мультики. Очікуйте вихід великодніх мультиплікацій на наших ютуб-каналах.