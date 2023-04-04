Діти – це наше майбутнє. Саме тому так важливо передати наступним поколінням здобутки багатьох десятиліть. Для того, щоб діти знали історію, пишалися країною та прагнули будувати своє життя на рідній землі, вкрай важливо, щоб вони зростали на рідних легендах та традиціях.

Найважливішу роль тут відіграють мультфільми. Особливо це стосується дітей, яких батьки через війну вивезли за кордон, адже у пошуках безпеки можна втратити зв'язок з рідним домом. 24 Канал розповідає про проєкт, який допомагає українським дітям пізнавати світ, наші традиції та відчувати себе українцями.

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Українських дітей запрошують насолодитися особливими мультиками / Скриншот з відео

Українська студія "Арт-Відео" у співпраці з громадськими та освітніми центрами подарує дітям, які наразі перебувають у європейських містах, справжнє свято вітчизняної мультиплікації. "Духовне намисто" – це особливий проєкт, який має на меті у переддень Великодня показати дітям вибрані анімації на етно-, історичну та духовну тематики.

Свято відбудеться у містах Польщі та країн Балтії. Але це зовсім не означає, що інших дітей ця порція щастя омине: анімації є у вільному доступі на ютубі. Тож українські батьки легко можуть познайомити діточок з історією одного з найбільших духовних свят, традиціями писанкарства та вишивки, в якому б куточку планети вони не перебували.

Цікаві мультики знайомлять дітей з традиціями / Скриншот з відео

Як розповіли організатори, "Духовне намисто" – це втілення просвітницької ініціативи з пропагування національної спадщини, яка активно розвивається вже 8 років. Мультфільми є одним із найулюбленіших способів дітей пізнавати світ, тож вкрай важливо давати їм можливість зростати на розумінні власної національної ідентичності та споконвічних традиціях українського народу.

Проєкт "Духовне намисто" вже завоював прихильність українських дітей та мав великий успіх у Львові, Києві, Івано-Франківську та Варшаві. Це перший український анімаційний проєкт, який знайомить дітей з історією України, видатними персоналіями та культурною спадщиною.