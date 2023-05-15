У ток-шоу Today, яке виходить на американському телебаченні, нещодавно показали випуск за участю американської акторки та співачки Дженіфер Лопес. Зірка поділилася особливим досвідом: її діти увійшли у фазу підліткового віку і переживають зараз непростий час.

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Вони стають дорослими. Вони кидають виклик усьому в житті. Вони дивляться на все,

– зазначає Джей Ло.



Сім'я зірки / Фото Інстаграм jlo

Близнюки Макс і Емме народилися у шлюбі з її колишнім чоловіком Марком Ентоні. Співачка в ефірі заявила, що її підлітки не дотримуються правил, але точно змінять світ на краще.

Ведуча шоу зазначила що, на її думку, інші покоління більше дотримувалися правил та усталених норм порівняно з молодшими поколіннями.

Милі дітлахи / Фото Інстаграм jlo

Також Джей Ло поділилася, що її діти люблять Бена, додавши, що він одночасно чудовий батько.

Він фантастичний. Він дуже серйозно підходить до кожної їх проблеми,

– сказала вона.