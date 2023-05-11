59-річний актор розповів в інтерв'ю Стівену Колберту, що його перші спогади – це перебування в утробі матері. Ведучий поставив Кейджу низку запитань у рамках його програми. Відповідаючи на одне з них Кейдж сказав, що він справді пам’ятає цей особливий період.

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Дайте мені подумати. Послухайте, я знаю, що це звучить дуже далеко, і я не знаю, правда це чи ні, але іноді мені здається, що я можу піти до кінця, назад у внутрішньоутробний період і відчуваю, що бачу обличчя в темряві чи щось таке,

– заявив актор.

На думку актора, дитячий мозок сприймав звуки, що надходять із-за меж утроби матері, і показував обличчя.

Чи пам'ятають діти, що відбувалося в утробі матері: думка вчених

Згідно з дослідженням, новонароджені діти можуть запам’ятовувати мелодії, які їм грали, коли вони були в утробі матері. Вчені виявили, що мозок немовлят, які чули певну мелодію безпосередньо перед народженням, сильніше реагував на мелодію одразу після народження та у чотири місяці.

Наші дослідження показали, що плід може вивчати незначні деталі мовлення. Достеменно невідомо як довго він може зберігати інформацію. Ці результати показують, що немовлята здатні вчитися в дуже ранньому віці, і що наслідки навчання залишаються очевидними в мозку протягом тривалого часу,

– зазначає Ейно Партанен з відділу когнітивних досліджень мозку Гельсінського університету.

Нові дані показують, що немовлята можуть формувати спогади. У перші кілька днів життя вони можуть згадати свою матір та відрізнити її від обличчя незнайомої людини. Проте наскільки тривала ця пам'ять – досі достеменно невідомо.

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