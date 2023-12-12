Грудне вигодовування – це дивовижний досвід. Материнські антитіла передаються дитині через молоко, допомагаючи малюку боротися з інфекціями та хворобами. Справді дивовижно, як це все організувала мати-природа! Ці цікаві факти є ще одним підтвердженням цього.

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Мамині груди за одне годування здатні виробляти молоко як для новонародженого, так і для дитини старшого віку

Інколи виникають ситуації коли жінка одночасно годує дітей різного віку. Мамам не слід боятися такого тандему. Всупереч видимості, склад молока не такий вже й різний, бо потреби схожі, хоч це й неймовірно звучить.

Як малим, так і великим діткам потрібні калорії, білок як будівельний матеріал, вітаміни та мікроелементи, а також імунні компоненти та пробіотичні бактерії.

На кожному етапі вагітності молоко найкраще адаптується до дитини в утробі матері

Неважливо, на якому терміні дитина народиться, 26-й це тиждень або 42-й тиждень – в молоці його матері будуть всі необхідні інгредієнти. Під час вагітності склад грудного молока змінюється відповідно до розвитку дитини в утробі матері.

Їжа для недоношеної дитини містить більше білка, кальцію, фосфору, цинку, магнію, заліза, калію, натрію, хлоридів і, можливо, більше жирів.

Дивовижний зв'язок / Фото unsplash

Склад грудного молока непостійний

Він змінюється не тільки в міру розвитку дитини, але і впродовж дня. Адаптується до потреб дитини на кожному етапі. Молоко для дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні у віці двох років і більше, майже так само насичене імунними компонентами, вітамінами, мінералами та калоріями, як молоко для новонародженого.

Права залоза зазвичай виробляє більше молока

І неважливо, лівша чи правша мама. Дослідження, проведене в 2006 році в Університеті Західної Австралії, підтверджує, що 76% матерів мають більше молока в правій залозі. Ті ж вчені довели, що матері синів виробляють на 30 грамів молока більше, ніж жінки, які народили дочку. Молоко для хлопчиків також калорійніше, а для дівчаток багатше на кальцій.

Грудне вигодовування підвищує інтелект дітей

Дослідження, проведені в Ягеллонському університеті, показують, що кількість балів IQ, отриманих в тестах інтелекту, зростає з тривалістю грудного вигодовування. Якщо малюка годували протягом трьох місяців, він набирав на 2,1 бала більше, ніж діти, яких годували з пляшечки.

При грудному вигодовуванні протягом чотирьох-шести місяців різниця в балах становила 2,6, а коли діти перебували на грудному вигодовуванні понад шість місяців, вони набрали на 3,6 бала більше, ніж діти, яких годували з пляшечки.

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