Вагітних потрібно берегти від негативних емоцій

Як з'ясували науковці, якщо жінка під час вагітності відчувала стрес, тривогу чи депресію, це мало негативний вплив на їхніх дітей. Зокрема, вчені спостерігали проблеми із психічним здоров'ям та поведінкою.

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Зокрема, доцент кафедри психології Каліфорнійського державного університету Ірен Тунг наголосила, що вплив не надто великий, але стійкий, тому його наслідки помітні у майбутньому.

Наше дослідження показало, що психологічний стрес під час вагітності має невеликий, але стійкий вплив на ризик агресивної, розгальмованої та імпульсивної поведінки дітей,

– пояснила фахівчиня.

Вагітним жінкам не можна стресувати / Фото Pixabay

У ході дослідження вчені опрацювали дані понад 45 тисяч учасниць. Вони вимірювали психоемоційний стан вагітних жінок, а згодом вивчали поведінку їхніх дітей, яку вони спрямовували на інших. Науковці працювали лише з тими жінками, відомості про стан яких збиралися і до вагітності.

Негативний вплив від стресу мам виявили як у хлопчиків, так і в дівчаток. Найбільше він виявляється в ранньому дитинстві, у віці від 2 до 5 років. Наслідки зазвичай нетривалі, але в декого тривали до підліткового віку.

Тунг також наголосила, що часто стрес у вагітних може виникати через економічну невизначеність, тому поряд із цим дослідженням варто працювати над тим, аби зменшити вплив цього фактора.