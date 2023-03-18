Деякі жінки побоюються, що прийом протизаплідних таблеток може повпливати на подальші плани щодо вагітності. Ми зібрали дані лікарів та дослідників, аби швидко та ефективно спростувати усі міфи.

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Як працюють оральні контрацептиви

Оральні контрацептиви гарантують 91-відсотковий захист від небажаної вагітності. У складі пігулок є синтетичні форми гормонів естрогену та прогестерону. В залежності від комбінацій змінюється і механізм дії. Важливо розуміти, що вагітність настає у період дозрівання яйцеклітини. Тоді вона виходить із яєчника і запліднюється сперматозоїдом. Саме під дією гормонів запліднена яйцеклітина імплантується до стінки матки, де вже розвивається плід. Оральні контрацептиви запобігають цьому процесу у два способи:

комбіновані оральні контрацептиви, тобто КОК, містять у складі синтетичні форми гормонів як естрогену, так і прогестерону. Вони перешкоджають дозріванню та виходу яйцеклітини з яєчників;

прогестинові оральні контрацептиви, або міні-пілі складаються з прогестину, що згущує цервікальний слиз. Це перешкоджає попаданню сперматозоїдів до яйцеклітини.

Як протизаплідні пігулки впливають на вагітність



Оральні контрацептиви не завадять вагітності / Фото Pexels

Чимало жінок побоюється, що пігулки стануть на заваді швидкому рішенню зачати дитину. Лікарі зазначають, що завагітніти можна протягом 1 – 3 місяців після припинення прийому комбінованих таблеток. Ба більше, зі швидкою відмовою від протизаплідних варто бути обережними, адже дві смужки на вашому тесті можуть з'явитись ну дуже швидко.

Зруйнувала міф про те, що пігулки ускладнюють настання вагітності, гінекологиня Медичного центру Gravimed. Вона пояснює, що у перший місць після призупинення прийому пігулок обидва яєчники працюють одночасно. Це значно підвищує шанси народження двійні. Якщо ж такого великого поповнення ви не чекаєте, варто ще на якийсь період повернути у життя контрацепцію, наприклад, презервативи.

Медикиня зазначає, що прийом протизаплідних пігулок ніяк не впливає на функцію яєчників надалі, а контрацепція має виключно локальну тимчасову дію. Саме тому заплановану вагітність можна очікувати вчасно.

Підтверджує безпеку пігулок і дослідження. Вченим навіть вдалось вияснити, що у жінок, які приймали таблетки протягом 4 – 5 років, були більші шанси завагітніти, ніж у тих, хто приймав пігулки 2 і менше років.

Цей феномен зможуть простежити ті, хто вживав тільки прогестинові таблетки, тобто міні-пілі. Вже через кілька днів або ж тижнів ви можете отримати позитивний тест. Річ у тому, що ці контрацептиви не зупиняють овуляцію так, як це роблять таблетки з естрогеном, а лише стоншують слизову оболонку матки. Після припинення прийому слизова знову починає потовщуватись, що й підвищує ймовірність вагітності.