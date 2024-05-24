Волонтер Наталья Красота ехала с 4-летним сыном Ярославом во Львов. К сожалению, мальчик забыл в вагоне любимую игрушку – зайчика. Было 4 утра, поэтому спросонья он не уследил за Сырничком.

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Малыш расплакался, и мама сразу бросилась искать игрушку. Поезд уже уехал, а в администрации сказали, что никто не приносил игрушку как находку.

Зайца нам подарили в Нидерландах. Потом он с нами переехал в Швейцарию – можно сказать, покатался по Европе. Вместе с зайцем мы вернулись в родное Запорожье. Однако после мартовской атаки по ДнепроГЭС переехали в Каменец-Подольский,

– рассказала волонтерка УП.Жизнь.

Женщина написала сообщение в фейсбуке и отметила страницу Укрзализныци. Работники компании сообщили неутешительную новость – найти игрушку не удалось. Затем с Натальей связался менеджер по запросам клиентов и контроля качества "Укрзализныци" Владислав Бондарь. Работники еще раз искали игрушку – безрезультатно.

И тогда компания решила подарить Ярославу нового игрушечного зайчика. А поскольку он имел другой вид, то в Укрзализныце придумали целую историю, чтобы объяснить малышу такое изменение.

Подарок мальчику от Укрзализныци / Фото из фейсбука Натальи Красоты

Открытка мне попала прямо в сердце. Я очень долго не могла подобрать слов, чтобы написать сообщение в Facebook. Несколько раз редактировала текст. Я даже рада, что мы потеряли того зайца, потому что получилась очень хорошая история. На фоне сегодняшних событий – это как лучик надежды,

– растрогалась женщина.

Маленький Ярослав еще не знает о подарке, ведь поехал с бабушкой в Трускавец. Впрочем, можно только представить, какой неистовой будет радость малыша, когда он увидит "обновленного" друга.