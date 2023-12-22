Запуск платформи для всиновлення

В Україні презентували тизер єдиної державної онлайн-платформи про усиновлення та сімейне виховання дітей. Повноцінний запуск порталу повинен відбутися на початку 2024 року.

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Запуск тизера відбувався для того, аби зібрати зворотній зв'язок від потенційних користувачів. Шлях батьків до прийому дітей у свою сім'ю повинен бути максимально легким та простим, тож важливо, аби користувачі оцінили платформу до її повноцінного запуску.

Люди, які відкрили своє серце, щоби взяти дитину у родину, які готові ділитися з нею своєю любов'ю, мають неабияку сміливість. Наша платформа підтримуватиме їх на цьому шляху,

– вважає Оксана Жолнович, Міністр соціальної політики.

Для того, щоб допомогти покращити платформу, потрібно виконати простий алгоритм:

перейти за посиланням. натиснути на розділ "Опитування" та прогортати вниз до "Допоможіть нам зробити платформу кориснішою"; пройти невелике опитування; долучитися до бета-версії (за бажанням).

У чому допомагатиме платформа

Новий портал стане провідником на шляху пошуку родини для кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Тут можна буде отримати консультації, покрокову карту процесу всиновлення або альтернативного батьківства.

Також тут можна буде пройти освітні онлайн-курси для майбутніх усиновлювачів. Відтак, в одному місці можна буде отримати вичерпну інформацію для тих, хто хоче попіклуватися про дітей, які позбавлені батьківської турботи.