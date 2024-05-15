Всиновити дитину або взяти її під опіку, якщо вона залишилася бе батьків, тепер стане простіше. Міністерство соціальної політики України спільно з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей створили та запустили спеціальну платформу, яка покликана полегшити процес усиновлення або сімейного виховання, повідомляє 24 Канал.

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Загалом систему догляду та підтримки дітей хочуть повністю діджиталізувати. "Україна для кожної дитини" — онлайн-платформа, яка дозволяє тим, хто роздумує про усиновлення або опіку, в єдиному місці виконати наступні дії:

отримати покроковий алгоритм щодо прийняття дитини у сім'ю;

дізнатися про усиновлення, сімейні форми виховання та патронат, їхні особливості та яка між ними різниця;

знайти потрібного експерта чи експертку через "Лінію турботи";

ознайомитися з онлайн-курсом “Народжені серцем” для тих, хто планує стати усиновлювачем;

почути досвід тих, хто вже зробив цей світлий та чудовий крок.

Тепер розробники працюватимуть над впорядкуванням інформації про дітей та прозорим, чітким поданням документів та навчанням для усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів й піклувальників, патронатних вихователів.

Люди, які відкрили своє серце, щоб взяти дитину в родину та поділитися з нею своєю любов'ю, мають неабияку сміливість. Наша платформа підтримає їх на цьому шляху. Вона допоможе потенційним батькам стати ближчими до дитини та підготувати себе до батьківства,

— зазначила Оксана Жолнович, яка очолює Міністерство соціальної політики.

Як показало дослідження, не так багато батьків знають про форми піклування про дітей, для багатьох стає сюрпризом, що мова може йти не лише про усиновлення. Реформу також підтримує ЮНІСЕФ, і впровадження нової платформи – її важлива частина.

"Реформа спрямована на те, щоб кожна дитина могла зростати в турботливому сімейному оточенні, повністю реалізувати свій потенціал, мати щасливе і здорове життя. Ми тішимося, що тепер платформа працює та сприяє якнайшвидшому возз’єднанню сімей і дітей", — зазначив Мунір Мамедзаде, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Тепер усі, хто планує взяти опіку над дитиною, мають змогу централізовано отримати усю необхідну інформацію, поспілкуватися з експертами та почути досвід тих, хто вже зважився на цей крок.