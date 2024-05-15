Усыновить ребенка или взять его под опеку, если он остался без родителей, теперь станет проще. Министерство социальной политики Украины совместно с Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми создали и запустили специальную платформу, которая призвана облегчить процесс усыновления или семейного воспитания, сообщает 24 Канал.

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В целом систему ухода и поддержки детей хотят полностью диджитализировать. "Украина для каждого ребенка" - онлайн-платформа, которая позволяет тем, кто раздумывает об усыновлении или опеке, в едином месте выполнить следующие действия:

получить пошаговый алгоритм по принятию ребенка в семью;

узнать об усыновлении, семейные формы воспитания и патронат, их особенности и какая между ними разница;

найти нужного эксперта или экспертку через "Линию заботы";

ознакомиться с онлайн-курсом "Рожденные сердцем" для тех, кто планирует стать усыновителем;

услышать опыт тех, кто уже сделал этот светлый и замечательный шаг.

Теперь разработчики будут работать над упорядочением информации о детях и прозрачным, четким представлением документов и обучением для усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекунов и попечителей, патронатных воспитателей.

Люди, которые открыли свое сердце, чтобы взять ребенка в семью и поделиться с ним своей любовью, имеют большую смелость. Наша платформа поддержит их на этом пути. Она поможет потенциальным родителям стать ближе к ребенку и подготовить себя к отцовству,

– отметила Оксана Жолнович, которая возглавляет Министерство социальной политики.

Как показало исследование, не так много родителей знают о формах заботы о детях, для многих становится сюрпризом, что речь может идти не только об усыновлении. Реформу также поддерживает ЮНИСЕФ, и внедрение новой платформы – ее важная часть.

"Реформа направлена на то, чтобы каждый ребенок мог расти в заботливом семейном окружении, полностью реализовать свой потенциал, иметь счастливую и здоровую жизнь. Мы рады, что теперь платформа работает и способствует скорейшему воссоединению семей и детей", – отметил Мунир Мамедзаде, глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Теперь все, кто планирует взять опеку над ребенком, могут централизованно получить всю необходимую информацию, пообщаться с экспертами и услышать опыт тех, кто уже решился на этот шаг.