Розваги сім'ї мільярдера

"Батько" Facebook Марк Цукерберг показав, як весело відпочиває разом із своєю сім'єю. 39-річний мільярдер показав не лише свою дружину, а й наймолодшу доньку – 9-місячну Аурелію.

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Донька мільярдера радісно позувала перед об'єктивом батька. Що тут скажеш – цілком може бути, що перед нами майбутня відома фотомодель.

Донька Цукерберга змалечку вміє позувати перед камерою / Скриншот tabloid

Дружина Марка Прісцилла Чан вирішила привнести у дозвілля трішки розваг та погратися у хованки.

В очікуванні здивування доньки / Скриншот tabloid

Милі світлини з відпочинку Цукерберга доводять – немає нічого ціннішого за час із сім'єю, і неважливо, хто ти та скільки у тебе грошей.