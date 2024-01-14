До цього наймолодшою ​​людиною, яка самостійно досягла базового табору, був п'ятирічний індієць. Встановити світовий рекорд Зарі вдалося завдяки унікальній фізичній підготовці.

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Новий світовий рекорд

Дівчинка Зара родом з Чехії у супроводі свого батька та брата 7 січня встановила світовий рекорд. Вона стала наймолодшою людиною, яка досягла базового табору на горі Еверест – так званий EBC. На момент підйому їй було 4 роки та 5 місяців.

Маленька Зара встановила світовий рекорд / sasha.jede

Зара піднялася вверх на висоту 5300 м над рівнем моря абсолютно без сторонньої допомоги. Загальна довжина сімейної експедиції до базового табору та назад складатиме приблизно 270 кілометрів.

Треба підкреслити, що умови в гуртожитках, у так званих лоджах, дуже обмежені і там не жарко, у спальнях іноді було навіть нижче як – 10 градусів за Цельсієм,

– пише акаунт брата дівчинки.

Разом з Зарою був її семирічний брат та тато / sasha.jede

Зара росла в складних умовах сільської Малайзії, тому мала унікальну фізичну підготовку. З раннього дитинства Зара щодня проходила 5 – 10 кілометрів із загальним набором висоти на 300-600 метрів, і загалом пройшла понад 2200 кілометрів у джунглях у 2023 році.

Маленька Зара ніколи не купається в теплій воді, навпаки, додає лід, тому, напевно, холод не викликав у неї проблем,

– зазначає акаунт брата дівчинки.

Зара мала унікальну фізичну підготовку / sasha.jede

Таким чином завдяки продуманій акліматизації рівень насичення її крові киснем не опускався нижче 90%

Рекордний перетин Антарктиди

Військова медикиня з Британії Харпріт Чанді перетнула Антарктиду на лижах за рекордно малий час. На подолання 1130 кілометрів їй знадобилося 31,5 дня. Якщо бути точним, Харпріт Чанді подолала величезну відстань за 31 день, 13 годин і 19 хвилин. Вона випередила попередню рекордсменку – канадійку Керолайн Кот – на один день, 14 годин і 34 хвилини.

Британка вже володіє двома світовими рекордами. Вона подолала найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець та найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець в історії.