Через досвід материнства потрібно пройти розмірено, насолоджуючись кожним його моментом. Не варто з головою кидатися у справи й повсякдення, медалі за "материнський героїзм" ніхто видавати не буде.

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Натомість важливо наповнити свої спогади яскравими моментами, які будуть супроводжувати вас усе життя.

Не треба бути людиною-оркестром

"Я все сама" – це найгірше, що ви можете сказати. Мамі потрібно делегувати якомога більше обов'язків, аби мати змогу присвятити себе часу з дитиною.

Будьте сміливою та просіть про допомогу, інакше згодом материнство буде асоціюватися лише з негативом. Бути постійно зайнятою – це не про цінність, а неправильний розподіл обов'язків.

Материнство повинно бути щасливим / Фото Pexels

Не відмовляйтеся від себе

Коли в житті жінки з'являється дитина, система пріоритетів зазнає кардинальних трансформацій. Це цілком природно, проте небезпечно для вашого психологічного стану.

Незалежно від соціальної ролі кожна людина потребує площини, де може себе реалізувати або просто побути наодинці. Звісно, в молодої мами не так багато часу на себе, але його все одно важливо знаходити. Якщо ви не попіклуєтеся про себе – то як зможете навчити цього дитину?

Ніколи ніяких порівнянь

У соціальних мережах є багато мам, у яких все просто ідеально: діти встають без плачу, у квартирі завжди чисто, малюк швидко всьому навчається і батьківство виглядає легкою прогулянкою. Таку магію роблять одна дуже прості речі – підготовка, планування та монтаж.

Ви – особливі, і ваш материнський досвід унікальний. Що б не сталося, не потрібно жодних порівнянь. Пишіть власну історію та насолоджуйтеся часом зі своєю неймовірною дитиною.