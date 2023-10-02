Дивовижна історія лікаря

Зазвичай батьками стають у віці від 20 до 40 років. Коли ж пари наважуються на батьківство після цього терміну, то це вже перетворюється на історію, яка зазнає розголосу.

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Втім, лікар Альберто Кормійол, який мешкає в Аргентині, пішов значно далі. Він одружився із жінкою, яка молодша від нього на 48 років, і не просто щасливо жив у шлюбі, а й став батьком у віці 83 років!

Деякі місцеві журналісти почали вправлятися у невдалому гуморі та навіть писали, що "незабаром на світ з'явиться сирота". Але закохані не зважали на жодну критику та раділи кожній миті вагітності.

Скептики не можуть сказати нічого, чого б не знав я сам. Разом з тим не факт, що вони живуть кожну мить свого життя у гармонії та радості, тож зважати на них просто немає сенсу. Так, я вже давно був батьком і з'явилося багато нових речей, але я точно навчуся усім користуватися,

– сказав Альберто.

Щасливий татусь / Фото Brightside

Альберто – яскраве втілення того, що вік – це лише цифри. Він активно займається спортом та іншими активностями, не втомлюється вивчати щось нове та критикує усі кліше, які стосуються літніх людей.

"Я танцюю чечітку та займаюся повітряною акробатикою. Так, моя історія хвороби та дослідження організму не випромінюють позитив, але це не означає, що це якийсь вирок. Живіть яскраво – і тоді ваша старість стане пригодою", – розповів лікар.