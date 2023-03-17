Проте фінальне рішення ухвалює мама, опираючись лише на об'єктивну інформацію та фактаж. Про всі переваги і недоліки двох способів народження малюка на світ розповідаємо далі.

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Природні пологи чи кесарів розтин

Детально проаналізувала два способи появи на світ малюка, темпи післяпологового відновлення, всі ризики для мами та дитини гінекологиня Оксана Негрич. Зазначимо, що цей вибір точно не стосується екстрених ситуацій та критичних станів.

Ризик смертності

Ймовірність летальних випадків через ускладнення майже не відрізняються від способу народження. В останні роки статистика смертності внаслідок КР значно знизилась. Зумовлено це сучасними хірургічними та анестезіологічними методами, а також широким використанням антибіотиків і тромбопрофілактики, пояснює гінекологиня.

Сексуальна функція

Важливо розуміти, що спосіб пологів не впливає на статеву функцію. Все залежить від організму та темпів відновлення. Зазвичай матка відновлюється протягом 6 – 8 тижнів після пологів, як і слизова піхви. Тож у цей період ще не варто починати інтимне життя.

Розлади тазового дна



На розвиток розладів впливає вагітність / Фото Pexels

Деякі дослідження кажуть, що негативні наслідки, зокрема нетримання сечі та опущення тазових органів, можуть дещо частіше зустрічатись у жінок після вагінальних пологів. Можливе також стресове нетримання сечі та пролапс. Проте на розвиток розладів впливає саме вагітність, а не спосіб народження, тому кесарів розтин не гарантує вам 100% захисту від ускладнень.

Відновлення

Жінки після кесаревого розтину зазвичай мають триваліший та складніший процес післяпологового відновлення. Через це й зростає час перебування у лікарні.

Больові відчуття після пологів

Біль турбує породіль і після природних пологів, і після КР. Відрізняється лиш його дислокація та характер: вагінальні пологи пов'язані з більшою ймовірністю болю у промежині, а кесарів розтин – з болем у животі.

Повторна вагітність

Куди більше ризиків для зачаття, виношування та народження другої дитинки з'являється у мами після кесаревого розтину. Серед них:

ризик аномального розташування та прикріплення плаценти і кровотеч;

підвищений ризик розриву матки, що трапляється під час пологів, але іноді й перед пологами або під час передчасних пологів.

Це головні причини, чому кесарів розтин на прохання матері не рекомендується жінкам, які в майбутньому хочуть мати ще дітей.⠀