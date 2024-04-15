Досить навантажень: чому безліч заходів на кінець навчального року – не найкраща ідея

Діти з нетерпінням чекають літніх канікул, коли повністю зможуть віддатися улюбленим розвагам. Зазвичай у цей час їх навантажують різноманітними заходами, але це важко назвати хорошим рішенням.

Поволі добігає кінця черговий навчальний рік. Літні канікули вже близько, однак здається, що в дітей все лише починається: контрольні, підсумкові, різноманітні заходи – виникає враження, що їм потрібно знову пройти програму за весь рік!

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Усім потрібно розуміти, що для усіх батьків кінець весни – це також дуже активний період, коли робота саме у розпалі. Оскільки частину активностей діти повинні втілити за підтримки або за участі батьків, кожен новий "вірш на концерт" або інше звичайне прохання перетворюється на випробування.

Окрім того, варто зважити на те, що діти також виснажені. Особливо це стосується українських школярів, які були змушені навчатися у підвалах та не спати вночі через сигнали повітряної тривоги. Цей рік в них і так був "багатим на враження", тому логічніше було б намагатися понизити рівень стресу, а не навпаки.

Вберегти дітей від стресу – ось головне завдання педагогів та батьків / Фото Pixabay

Контроль знань – це добре, але відповідні зрізи краще робити по ходу навчального року. Треба розуміти, що навантаження йде з кількох предметів одразу, і кілька підсумкових контрольних можуть припасти на один день. Навряд чи це стимулює дитину до подальшого інтересу в навчанні.

Дітям достатньо навантажень, батькам теж навряд чи потрібні додаткові активності. Інколи краще просто попіклуватися про дітей та їхніх батьків, а не відбувати програму високим рівнем стресу та надзусиллями там, де вони не потрібні.