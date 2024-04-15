Медленно подходит к концу очередной учебный год. Летние каникулы уже около, однако кажется, что у детей все только начинается: контрольные, итоговые, различные мероприятия – возникает впечатление, что им нужно снова пройти программу за весь год!

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Всем нужно понимать, что для всех родителей конец весны – это также очень активный период, когда работа именно в разгаре. Поскольку часть активностей дети должны воплотить при поддержке или при участии родителей, каждый новый "стих на концерт" или другая обычная просьба превращается в испытание.

Кроме того, стоит учесть то, что дети также истощены. Особенно это касается украинских школьников, которые были вынуждены учиться в подвалах и не спать ночью из-за сигналов воздушной тревоги. Этот год у них и так был "богатым на впечатления", поэтому логичнее было бы пытаться снизить уровень стресса, а не наоборот.

Уберечь детей от стресса – вот главная задача педагогов и родителей / Фото Pixabay

Контроль знаний – это хорошо, но соответствующие срезы лучше делать по ходу учебного года. Надо понимать, что нагрузка идет по нескольким предметам сразу, и несколько итоговых контрольных могут прийтись на один день. Вряд ли это стимулирует ребенка к дальнейшему интересу в обучении.

Детям достаточно нагрузок, родителям тоже вряд ли нужны дополнительные активности. Иногда лучше просто позаботиться о детях и их родителях, а не отбывать программу высоким уровнем стресса и сверхусилиями там, где они не нужны.