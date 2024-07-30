Том Круз знову хоче стати батьком: який бар'єр стоїть на заваді

Актор Том Круз не проти знову опинитися у ролі зіркового татуся. Він сподівається, що це йому неодмінно вдасться.

Повернення у молодість

Зараз Тому Крузу 62, і він роздумує над тим, аби зажити спокійним сімейним життям. На думку актора, ідеально для цього підійде Велика Британія, де він мешкає зараз.

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Том навіть хоче знову стати молодим татусем. В нього є двоє прийомних дітей, а з біологічною донькою Сурі від Кеті Голмс в нього дуже складні стосунки. Подейкують, що він практично не бере участі у її житті. Причиною конфлікту стала релігія актора, який сповідує саєнтологію.

Залишилося знайти мати

Однак для того, щоб знову стати батьком, Том Круз повинен знайти "відповідну жінку". На його думку, буде ідеально, якщо його обраниця буде з Великої Британії, але на цьому він не зациклюється.

Він просто чекає часу, поки не зустріне потрібну жінку,

– розповів інсайдер з оточення актора.

Зараз Круз багато часу проводить у сільській місцевості Англії, між півднем та Лондоном. Він намагається проводити багато часу з прийомними дітьми, 31-річною Ізабеллою та 29-річним Коннором, яких він всиновив у шлюбі з Ніколь Кідман.

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