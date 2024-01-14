Перше волосся дитини виростає ще в утробі матері впродовж другого триместру. Коли малеча народжується, воно починає випадати і замінюється пушковим волоссям. Проте є дітки, які з'являються на світ одразу з пишною шевелюрою.
До теми Ці фото точно піднімуть ваш настрій: кумедні діти зроблять яскравішим навіть похмурий день
Всі думали, що моя 2-місячна дитина носить перуку
Маленька красуня / Фото Bright Side
У мого маленького двоюрідного брата волосся виглядає так, ніби воно належить телеведучому
Чудовий малюк / Фото Bright Side
Моя дитина щойно прокинулася
Оце так шевелюра / Фото Bright Side
Дівчинка тільки народилася, а має вже таку укладку
Така стильна / Фото Bright Side
Цій дитині тільки два місяці, а в неї вже вигляд на мільйон
Чарівна стиляга / Фото Bright Side
Такий красивий колір волосся
Маленький красивий хлопчик / Фото Bright Side
Волосся мого сина вийшло з-під контролю
Стильні зачіски / Фото Bright Side
Як лисий чоловік, я дуже пишаюся волоссям своєї 2-місячної дочки
Татова гордість / Фото Bright Side