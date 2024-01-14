Перше волосся дитини виростає ще в утробі матері впродовж другого триместру. Коли малеча народжується, воно починає випадати і замінюється пушковим волоссям. Проте є дітки, які з'являються на світ одразу з пишною шевелюрою.

До теми Ці фото точно піднімуть ваш настрій: кумедні діти зроблять яскравішим навіть похмурий день

Всі думали, що моя 2-місячна дитина носить перуку

Маленька красуня / Фото Bright Side

У мого маленького двоюрідного брата волосся виглядає так, ніби воно належить телеведучому

Чудовий малюк / Фото Bright Side

Моя дитина щойно прокинулася

Оце так шевелюра / Фото Bright Side

Дівчинка тільки народилася, а має вже таку укладку

Така стильна / Фото Bright Side

Цій дитині тільки два місяці, а в неї вже вигляд на мільйон

Чарівна стиляга / Фото Bright Side

Такий красивий колір волосся

Маленький красивий хлопчик / Фото Bright Side

Волосся мого сина вийшло з-під контролю

Стильні зачіски / Фото Bright Side

Як лисий чоловік, я дуже пишаюся волоссям своєї 2-місячної дочки

Татова гордість / Фото Bright Side