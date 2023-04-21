У додатку Дія з'явилася нова можливість – додати до переліку електронних документів свідоцтво про народження дитини. Зробити це дуже просто – алгоритм передбачає лише кілька кроків.

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Як додати свідоцтво про народження у Дії:

Заходимо у застосунок та гортаємо електронні документи до кінця.

На останній картці натискаємо "Додати документ".

Обираємо свідоцтво про народження дитини.

Вводимо серію та номер свідоцтва.

Як довго потрібно чекати

Після того, як ви ввели усі необхідні дані, Дія одразу починає шукати інформацію у реєстрі. Як тільки це буде виконано – свідоцтво вашої дитини з'явиться у застосунку поруч з іншими документами.

З яких причин документ може не "підтягнути" у ваш застосунок

Свідоцтво не підтягнеться у додаток, якщо мати дитини після отримання паперового свідоцтва змінювала прізвище. Ще одна причина – банальна одруківка. Якщо ви в серії або номері ввели неправильно хоча б один символ, то документа у вашому застосунку не буде.