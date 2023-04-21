У додатку Дія з'явилася нова можливість – додати до переліку електронних документів свідоцтво про народження дитини. Зробити це дуже просто – алгоритм передбачає лише кілька кроків.

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Як додати свідоцтво про народження у Дії:

  • Заходимо у застосунок та гортаємо електронні документи до кінця.
  • На останній картці натискаємо "Додати документ".
  • Обираємо свідоцтво про народження дитини.
  • Вводимо серію та номер свідоцтва.

Як довго потрібно чекати

Після того, як ви ввели усі необхідні дані, Дія одразу починає шукати інформацію у реєстрі. Як тільки це буде виконано – свідоцтво вашої дитини з'явиться у застосунку поруч з іншими документами.

З яких причин документ може не "підтягнути" у ваш застосунок

Свідоцтво не підтягнеться у додаток, якщо мати дитини після отримання паперового свідоцтва змінювала прізвище. Ще одна причина – банальна одруківка. Якщо ви в серії або номері ввели неправильно хоча б один символ, то документа у вашому застосунку не буде.