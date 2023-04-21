У додатку Дія з'явилася нова можливість – додати до переліку електронних документів свідоцтво про народження дитини. Зробити це дуже просто – алгоритм передбачає лише кілька кроків.
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Як додати свідоцтво про народження у Дії:
- Заходимо у застосунок та гортаємо електронні документи до кінця.
- На останній картці натискаємо "Додати документ".
- Обираємо свідоцтво про народження дитини.
- Вводимо серію та номер свідоцтва.
Як довго потрібно чекати
Після того, як ви ввели усі необхідні дані, Дія одразу починає шукати інформацію у реєстрі. Як тільки це буде виконано – свідоцтво вашої дитини з'явиться у застосунку поруч з іншими документами.
З яких причин документ може не "підтягнути" у ваш застосунок
Свідоцтво не підтягнеться у додаток, якщо мати дитини після отримання паперового свідоцтва змінювала прізвище. Ще одна причина – банальна одруківка. Якщо ви в серії або номері ввели неправильно хоча б один символ, то документа у вашому застосунку не буде.