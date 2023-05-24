Софі Смолл поділилася неймовірною історією народження своїх дівчаток. Виявляється, після появи Холлі та Дарсі на світ її чекала просто приголомшлива новина.

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"Двічі вагітна" та народження дітей в один день

Коли у серпні 2020 року Софі народила двох дівчаток, то акушерки були дуже збентежені різницею у їх розмірах. Лікарів зацікавив цей випадок, тож вони взялися досліджувати причину цього явища.

Як згодом вдалося з'ясувати, Софі насправді завагітніла дівчатками з різницею у місяць. Це явище називається суперфетація та настільки рідкісне, що зараз є лише близько 10 підтверджених випадків.

Близнючки, зачаті у різний час / Фото Kennedy News & Media

Річ у тому, що коли жінка вагітніє, то в її організмі відбуваються гормональні зміни, які роблять повторну вагітність неможливою до того моменту, поки ембріон росте всередині матки.

Вагітність Софі проходила далеко не легко, вона часто скаржилася на погане самопочуття. Виявляється, причиною було те, що вона носила двох дітей, які перебували на різних стадіях розвитку.

Британка сміється, що люди часто не вірять в її історію, адже дівчатка виглядають як дві краплі води. Зараз з Софі та дівчатками все гаразд, вони насолоджуються іграми та не бояться уваги камер, які часто бувають у них вдома.