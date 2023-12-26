Лідером Люксембургу є герцог Анрі. Його дружина – велика герцогиня Марія Тереза Люксембурзька. Подружжя має п'ятеро дітей: принц Гійом, який є спадкоємцем та наступником престолу, принц Фелікс, принц Луї, принцеса Олександра і принц Себастьян.

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Що відомо про королівське немовля

Радісною новиною королівська родина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Їхні Королівські Високості Великий Герцог і Велика Княгиня з величезною радістю повідомляють, що принцеса Олександра та пан Ніколя Багорі чекають на первістка. Пологи заплановані на весну. Великий Князь, Велика Княгиня, а також члени обох сімей поділяють це велике щастя,

– повідомляє сім'я.

За свого обранця Багорі, який вивчав політологію та антикознавство, Олександра вийшла заміж у квітні 2023 року.

Майбутня мама має ступінь бакалавра з філософії та ступінь магістра з міжрелігійних досліджень. Також якийсь час молода принцеса навчалася в університеті США та проходила стажування в ООН. На цю мить вона вивчає у францисканському університеті Штойбенвілля в Огайо історію, психологію та соціальні науки.