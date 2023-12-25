Неймовірна схожість

Принцеса Уельська у своєму інстаграмі вирішила поділитися фотографією зі святкування Різдва, коли вона була ще маленькою. Фото швидко підкорило мережу – і не лише тому, що дівчинка виглядає дуже милою.

Цікаво Королівське розчарування: Меган Маркл та принц Гаррі не вгадали з подарунком для сина

Фото було зроблене у 1983, коли батьки Кейт мешкали у Беркширі. Майбутня принцеса позує за столом у картатій сукні та кардигані. Але увагу підписників привернув зовсім не наряд дівчинки.

https://www.instagram.com/p/C0_lWGitne9/?utm_source=ig_web_copy_link

Річ у тому, що підписники почали помічати просто надприродню схожість наймолодшого сина Кейт та Вільяма Луї на маму:

"Боже, це часом не принц Луї";

"Принц Луї схожий на маму як дві краплі води";

"Якби Кейт не сказала, що це вона, я б подумала, що це фото Луї в стилі ретро".

Кейт подякувала підписникам з увагу та погодилася, що з-поміж усіх дітей Луї схожий на неї найбільше.