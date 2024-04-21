Попросила не розкривати деталей: поліція розшукала дівчинку, яка зникла 13 років тому

Американським правоохоронцям вдалося розкрити одну дуже давню справу про зникнення дівчинки. Однак вона залишилася оповита загадковістю.

20 жовтня 2010 року 14-річна Джессіка Дельгадільйо несподівано не прийшла додому. Для містечка Амарілло у Техасі це було справжнім шоком.

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Дівчинка як завжди пішла до школи, але додому не повернулася. Батьки одразу пішли в поліцію, на пошуки кинулися ледь не усі мешканці, однак вони результату не дали.

У правоохоронців не було жодної зачіпки. Ознак злочини експерти також не виявили. Багато років справа Джессіки залишалася нерозкритою.

Усе змінив відділ із розслідування "холодних" справ поліції Амарілло. У 2023 році фахівці звернулися до Національного центру допомоги зниклим і експлуатованим дітям. Слідчі почали активно оновлювати дані у справі та поширювати інформацію у соцмережах.

Одного дня на спеціальний номер пролунав дзвінок – дівчина по той бік слухавки представилася Джессікою Дельгадільйо. Візуально вона дуже змінилася, тож потрібен був тест ДНК. Результати підтвердили – перед ними та сама зникла понад 10 років тому дівчина!

Знайдена Джессіка попросила правоохоронців не розголошувати інформацію про те, де була та що робила увесь цей час. Справу після розкриття закрили.

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