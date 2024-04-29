У США авіакомпанія сприймає 101-річну бабусю за дитину – чому системи їй не вірять

Американка Патриція може похизуватися дуже поважним віком. Однак для систем бронювання American Airlines дані її паспорта – не агрумент.

Кумедна плутанина

Журналісти стали свідками дуже цікавої плутанини. 101-річна американка Патриція має труднощі з бронюванням квитків – система сприймає її як дитину.

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Річ у тому, що вона вказує рік народження 1922. Очевидно, розробники не передбачили такої можливості, тому система автоматично змінює дані на 2022.

Ви б бачили їхні обличчя, адже вони думали, що я – маленька дитина,

– сміється Патриція.

Втім, збій у системі створює їй чималі труднощі. Одного разу працівники аеропорту чекали на дитину та не підготували транспорт для Патриції.

До 97 років жінка могла подорожувати самостійно, але тепер їй доводиться покладатися на родичів. Усе через проблеми із зором, однак Патриція не збирається відмовлятися від подорожей.

Жінка вже планує новий політ восени, коли їй виповниться 102 роки. Вона жартує, що до того часу комп'ютери компанії зможуть правильно визначати її вік.

Раніше ми писали про неймовірну жінку, яка змогла виховати десятки підлітків.