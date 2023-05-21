Френк та Еріка Дерізе дуже прив'язані до свого золотистого ретривера Бо. Собака супроводжував їх у всі важливі моменти життя та навіть йшов з ними до вівтаря. Коли пара дізналася, що чекає на поповнення, то доручила для чотирилапого друга ще одну важливу місію.

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Неординарний вибір імені для дитини

Коли Френк та Еріка дізналися, що чекають на хлопчика (у вгадуванні статі малюка Бо теж прав участь), то вирішили, що ім'я дитині повинен обрати собака. Вони написали три різних імені на тенісних м'ячах, один з яких мав обрати ретривер.

Коли молодята кинули собаці м'ячі, Бо повернувся з тим, на якому було написано "Френкі". Тепер пара з нетерпінням чекає на свого хлопчика та не може дочекатися, коли Бо та Френкі стануть найкращими друзями.

Ми включаємо Бо в кожну важливу подію життя, він має брати участь у всьому. Він як наша дитина, ми хочемо, щоб він був частиною всього,

– розповіла Еріка.

Цікаво, що на першому УЗД парі сказали, що в них буде дівчинка, але Бо навідріз відмовився їсти рожевий торт. Як з'ясувалося згодом, собака мав рацію, адже наступні УЗД показали, що Френк та Еріка чекають на хлопчика!