Одночасна вагітність сестер навряд чи хтось може назвати звичним собі явищем. Втім, у США трапилася дійсно унікальна подія: впродовж дуже короткого проміжку часу завагітніли чотири сестри.

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Сестри, які завагітніли в один час

Сестри з родини Гудвіллі приїхали до США з Англії. Найстаршій сестрі – 41 рік, наймолодшій – 24. Усе життя вони жили під одним дахом, тому й зараз знайшли помешкання поряд одна з одною.

Ми завжди були дружною сім'єю. Ми завжди крали один в одного одяг і косметику. Статистично малоймовірно завагітніти в один і той же час. У нас досить близькі періоди, так що я не знаю, є це фактором,

– розповідають сестри.

Родина була шокована новиною про вагітність сестер, адже в це просто неможливо повірити. Але така вже правда – жінки будуть народжувати майже одночасно.

Після того, як Керрі-Ен, Кейлі, Джей та Емі дізналися про свою вагітність, то влаштували гучну вечірку на честь майбутніх малюків. Зараз вони у чудовому здоров'ї та гуморі й жартують, що тепер не потрібно турбуватися про черги у дитячий садок, а всіх дітей можна відправляти з дому разом.