Ситуація під час хрещення дитини викликала сміх у всіх присутніх: відео, що розірвало TikTok
Джерело:TikTok Emily Suttles
Одного разу під час хрещення відбувся непередбачуваний момент, який розвеселив усіх присутніх. Батьки цієї дитини не очікували такого розвитку подій, проте це стало незабутнім моментом для всіх.
Хрещення є надзвичайно важливою подією для багатьох християнських сімей. Це свято, де батьки прагнуть, щоб усе пройшло ідеально. Однак у церкві не все залежить від священника і дорослих – свій внесок в атмосферу робить і дитина. Нещодавно під час хрещення сталася кумедна ситуація, яка набрала багато переглядів в інтернеті.
Цікаво Малюк намалював своє "улюблене хобі": чому всі були дуже здивовані
Сміх під час хрещення
У TikTok одна з мам опублікувала відеозапис хрещення свого сина. Того дня причастя прийняли троє дітей, серед яких був 10-місячний хлопчик. Ситуація дуже розвеселила малюка, і він почав весело брикати ногами та голосно сміятися, що було чутно всім вірянам, які зібралися в церкві.
Їхня реакція була миттєвою – усі почали сміятися разом з дитиною. Навіть людина, яка знімала подію, не змогла стримати сміх, про що свідчить постійне тремтіння екрана телефону.
Відео зібрало безліч коментарів від захоплених інтернет-користувачів. Багато з них хвалили хлопчика за його чарівну поведінку. Деякі зізналися, що цілий день не могли стримати сміху після перегляду цього відео. Один з коментарів звучав так: "Доказ того, що сміх заразливий". Інші писали: "Чарівний малюк", "Він буде королем вечірки", "Найсолодше маленьке янголятко".Як весело проводити час з дітьми: вихователь назвав цікаві заняття.