Напевно, усі батьки переживали ситуацію, коли кумедність вчинків дітей в рази переважали завдану шкоду, якою б значною вона не була. У фотоальбомі кожної сім'ї знайдеться фото, яке здатне розсмішити навіть через багато років.

Не пропустіть Спробуйте не усміхнутися: смішні ситуації з життя батьків, в яких ви точно впізнаєте себе

Унітаз – не такий вже простий девайс

Коли ще не вмієш читати інструкцію / Фото Brightside

Комфорт сну у кожного свій

Знайти зручну позу не так вже й легко / Фото Brightside

Самовираження – це головне

Критикам робота не сподобалася / Фото Brightside

Ставити завдання потрібно чітко

А хіба тут щось не так? / Фото Brightside

Не все у світі можна пояснити

Спробуй здогадайся, як саме це трапилося / Фото Brightside

Смаки не засуджують

Апетит прийшов ще під час миття рук / Фото Brightside