Напевно, усі батьки переживали ситуацію, коли кумедність вчинків дітей в рази переважали завдану шкоду, якою б значною вона не була. У фотоальбомі кожної сім'ї знайдеться фото, яке здатне розсмішити навіть через багато років.
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