Користувачі мережі поділилися світлинами дітей, які шукають способи весело провести час. Деякі ситуації трапляються у житті всіх батьків.

До теми Зрозуміє тільки мама: що можуть "вшкварити" діти – підбірка дотепних фото

Моя подруга з донькою були в зоопарку, коли вона почула фразу: "Пані, на вашій дитині лемур".

Новий друг дитини / Фото Вrightside

Мій бос сьогодні привів сина на роботу,

– враження співробітника.

Працівник року / Фото Вrightside

Взяв доньку на смачну вечерю,

– сміється тато.

Оригінальний спосіб нагнати апетит / Фото Вrightside

Знайшла свого чоловіка таким, коли він укладав нашу однорічну дитину спати,

– бідкається молода матуся.

Курйозна ситуація / Фото Вrightside

Фотосесія в честь одного року моєї дочки пішла не за планом.

Є що згадати / Фото Вrightside

Моя донька грається з іграшковим дельфіном і фарбою для ванни.

Юна дослідниця / Фото Вrightside