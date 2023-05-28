Користувачі мережі поділилися світлинами дітей, які шукають способи весело провести час. Деякі ситуації трапляються у житті всіх батьків.
До теми Зрозуміє тільки мама: що можуть "вшкварити" діти – підбірка дотепних фото
Моя подруга з донькою були в зоопарку, коли вона почула фразу: "Пані, на вашій дитині лемур".
Новий друг дитини / Фото Вrightside
Мій бос сьогодні привів сина на роботу,
– враження співробітника.
Працівник року / Фото Вrightside
Взяв доньку на смачну вечерю,
– сміється тато.
Оригінальний спосіб нагнати апетит / Фото Вrightside
Знайшла свого чоловіка таким, коли він укладав нашу однорічну дитину спати,
– бідкається молода матуся.
Курйозна ситуація / Фото Вrightside
Фотосесія в честь одного року моєї дочки пішла не за планом.
Є що згадати / Фото Вrightside
Моя донька грається з іграшковим дельфіном і фарбою для ванни.
Юна дослідниця / Фото Вrightside