Дитяча активність, спрямована у правильне русло, дає просто фантастичний результат. Якщо ж знайти таке русло ще не вдалося, залиште дитину на самоті та подивіться, що з цього вийде, але пам'ятайте – що б не сталося, намагайтеся не сварити малюка.
Цікаво Підбірка неймовірно смішних фото: дитячій винахідливості немає меж
Можливо, прямо на ваших очах зростає майбутня зірка банківської справи.
Дитяча ощадливість / Фото Reddit
Або ж ваша дитина стане тим, хто не може уявити свого життя поза кухнею.
Оригінальний десерт / Фото Reddit
А можливо, ваша дитина прагнутиме розповісти про себе світу за допомогою малярства?
Ніякий привид тут не гуляв / Фото Reddit
Дегустація – не менш відповідальний фах, і готуватися до нього потрібно змалечку.
Зняття проби / Фото Reddit