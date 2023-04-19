Дитяча активність, спрямована у правильне русло, дає просто фантастичний результат. Якщо ж знайти таке русло ще не вдалося, залиште дитину на самоті та подивіться, що з цього вийде, але пам'ятайте – що б не сталося, намагайтеся не сварити малюка.

Цікаво Підбірка неймовірно смішних фото: дитячій винахідливості немає меж

Можливо, прямо на ваших очах зростає майбутня зірка банківської справи.

Дитяча ощадливість / Фото Reddit

Або ж ваша дитина стане тим, хто не може уявити свого життя поза кухнею.

Оригінальний десерт / Фото Reddit

А можливо, ваша дитина прагнутиме розповісти про себе світу за допомогою малярства?

Ніякий привид тут не гуляв / Фото Reddit

Дегустація – не менш відповідальний фах, і готуватися до нього потрібно змалечку.

Зняття проби / Фото Reddit