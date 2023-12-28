Дивовижна історія сестер

Сестри Джена, Джессіка, Джордан та Джейден виросли у містечку Хайленд-Віллідж, що в Техасі. Вони завжди підтримували міцний зв'язок, але не уявляли, що його можна посилити ще більше.

Цікаво Кейт Міддлтон потішила різдвяним фото: на кого схожа принцеса Уельська

На Великдень я розповіла всім сестрам, що вагітна, а потім дізналася, що Джейден і Джена вагітні, і була в повному шоці,

– поділилася Джессіка.

Згодом з'ясувалося, що Джордан також незабаром стане мамою. Жінки разом долали усі періоди вагітності та підтримували одна одну на кожному етапі, який наближав до появи на світ малюків.

Щасливі сестри та їхні діти / Фото Fox News

Ми стали сильнішими завдяки унікальному зв'язку, пов'язаному з тим, що ми мами. Ми всі багато разів на день спілкуємося через FaceTime, часто годуємо грудьми одночасно, ми розповідаємо одне одному про труднощі і відправляємо світлини наших дітей у сімейних групових повідомленнях,

– радіє Джейден.

Стенлі, Лідія, Майлз та Карсен також відчувають особливий зв'язок. Вони народилися 20 липня, 25 та 30 вересня, а також 13 листапада.

Дівчата розповіли, що навіть не мріяли про одночасне материнство, тож цей досвід просто приголомшливий. Вони хрестили дітей в один та впевнені, що в майбутньому вони будуть неабияк підтримувати один одного.