Народжені під звуки сирен

1 січня у столиці народилася 51 дитина. Серед них більше дівчаток, повідомили у Департаменті охорони здоров’я.

Цікаво У самий розпал атаки ворога: у Києві та області жінки народили під час обстрілу росіян

Хай зростають щасливі у мирній країні яку ми, дорослі, обов’язково для них виборемо, до чого б не вдавався кривавий агресор!

– прокоментувала очільниця відомства Валентина Гінзбург.

У Дніпрі в перший день 2024 року народилося 12 малюків. З них 8 хлопчиків та 4 дівчинки.

У Черкасах під звуки повітряної тривоги народився хлопчик. Загроза ракетного обстрілу не завадила лікарям прийняти пологи без жодних ускладнень, і поява на світ малюка подарувала батькам подвійне щастя.

Немовля народилося під звуки сирен / Фото Суспільне Черкаси

Він зробив не тільки для мене подарунок, а й для тата. У нашого тата день народження також 1 числа,

– розповіла мама хлопчика Тетяна.

Ще 11 малюків народилися в перший день року на Полтавщині. Першими народилися хлопчики-двійнята. Пологи були передчасними, але все пройшло добре, з дітками все гаразд.