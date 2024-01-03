Народжені під час наймасштабнішого ракетного обстрілу

У Київському пологовому будинку №3 під час ракетного обстрілу перебувало чимало породіль. Під час оголошення сигналу повітряної тривоги усіх їх спустили укриття.

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В однієї з матусь зранку розпочалися перейми, і о 7:58 на світ з'явилася дівчинка Яринка. Завдяки високому професіоналізму лікарів із дитиною та мамою Наталею усе гаразд. Загалом 1 січня у столиці народилося 51 немовля, тож навіть масштабним обстрілом росіянам не вдалося зупинити народження нового покоління сильних українців та українок.

Яринка народилася просто під час наймасштабнішого обстрілу України / Фото Департамент охорони здоров'я міста Києва

Втім, Яринка виявилася не однією дитиною у Києві чи околицях, яка народилася під час атаки росіян. Поліцейські повідомили, що під час нападу дронів доставили до столичного перинатального центру жінку з переймами. Саме вони відреагували на повідомлення про те, що у мешканки Борщагівки розпочалися перейми.

Ця історія також завершилася щасливим фіналом. Завдяки швидкій реакції поліції жінка вчасно потрапила до лікарні та народила дівчинку вагою 2 800 грамів. Відтак, навіть під час так росіян сміливі українки продовжують рід українців та українок, і ворогу жодним чином не зупинити плин життя у нашій країні.