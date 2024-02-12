9 цінних хвилин

Проводити з дітьми якомога більше часу – це запорука гарних стосунків, про яку знають усі. Однак з'ясувалося, що гарним фундаментом для їхнього розвитку можуть стати всього лише 9 хвилин на день, які ще й розподілені між ранком, обідом та вечором.

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Цей час виглядає вкрай малим, але повірте – ці кілька хвилин здатні творити справжні дива.

3 хвилини зранку

Часто для батьків маленьких дітей ранок перетворюється на справжнє випробування. Діти дуже поволі збираються та сідають до столу, тож небезпека запізнитися на роботу майже ніколи не зникає.

Фахівці радять не підганяти малюків, а обійняти їх або лягти з ними на ліжко та запитати: "Що ти сьогодні найбільше чекаєш?". Цей простий вияв уваги не лише продемонструє вашу зацікавленість, а й нагадає дитині, що її чекає багато цікавих пригод, тож час виходу з дому може неабияк наблизитися.

Стосунки батьків та дітей повинні бути міцними та довірливими / Фото Pixabay

3 хвилини по обіді

Одразу після того, як ви зустріли дітей зі школи чи садочка, немає нічого важливішого за те, щоб розпитати, як минув їхній день, що їм запам'яталося, що розхвилювало, що змусило почуватися щасливим.

Інколи це займає кілька хвилин, інколи трішки довше, але дитина повинна розуміти, що зустріч з вами – це ритуал та розмова, під час якої вона може поділитися сокровенними думками та переживаннями.

3 хвилини ввечері

Навряд чи для когось потрібна підказка щодо того, як проводити час з дітьми перед сном. Ігри, розваги, читання – кількість можливих опцій може бути захмарна.

Однак "головні" 3 хвилини можна приділити буквально двом речам: запитати, за що дитина вдячна цьому дню та промовити такі важливі слова: "Я тебе люблю".