Знайти сім'ю завдяки жарту

Американка Рейвен Вітакер поділилася історією про те, як знайшла свою сім'ю. Дівчина запевняє – навіть не думала отримати батьків у такий спосіб, але неймовірно рада, що життя склалося саме таким чином.

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Коли Рейвен було 11 років, вона кидалася їжею у шкільній їдальні. Дівчинці та друзям було весело, а от персоналу школи – не надто. Рейвен відправили до директора, аби він провів з нею виховну бесіду.

Джейсон Сміт видався дівчинці дуже строгим, тому вона одразу знітилася та зрозуміла помилковість своєї поведінки. "Невже ти б поводилася таким чином у ресторані разом зі своєю сім'єю?", – запитав чоловік.

Я відповіла, що виросла у дитячому будинку, тому не дуже знаю, як поводяться у ресторані, коли йдуть туди із сім'єю. Я просто пожартувала, але його це шокувало, він був дуже засмучений,

– розповіла дівчина.

Погана поведінка допомогла Рейвен знайти сім'ю / Фото raven.whitaker

Вже наступного дня чоловік зателефонував дівчині із неочікуваною пропозицією. В директора з дружиною не було власних дітей, тож він запропонував Рейвен стати їхньою донькою.

Дівчинка одразу погодилася, і досі переконана, що той невдалий жарт назавжди буде найбільш доленосним та особливим моментом у її житті. Зараз їй 18, і все в її житті складається напрочуд добре.

"Мої мама й тато надихають мене щодня і спонукають використовувати всі шанси у житті. Вони прийняли мене у свою родину, подарували любов та перспективу. Я завдячую їм усім, що маю", – з радістю ділиться Рейвен.