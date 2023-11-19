Відомий експерт з дитячої психології та розвитку особистості Дмитро Карпачов розповів, що перегляд мультиків може завдати дітям шкоди. Йдеться про тривале сидіння перед екраном, коли час перегляду практично не контролюється.

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Він зазначив, що мультики не лише викликають залежність, а й впливають на поведінку наших дітей. ВООЗ рекомендує обмежувати час дітей перед екранами, аби мінімізувати негативний вплив.

Рекомендована тривалість перегляду виглядає наступним чином: 1 – 2 роки – до 10 хвилин на день;

3 – 4 роки – 20 хвилин на день;

5 – 6 років – до 30 хвилин на день;

7 – 9 років – не більш як 1 годину.

Повністю заборонити сучасній дитині дивитися телевізор не вийде. Тому батькам потрібно шукати методи заборон, а підійти до формування екранного "меню"з розумом,

– радить Карпачов.

Він також закликав не вмикати мультики перед сном та під час їжі. У першому випадку організм виробить недостатню кількість мелатоніну, що негативно вплине на якість сну. Що стосується їжі, то з часом відкоригувати харчову звичку буде дуже важко, а дитина буде відмовлятися від їжі, якщо на столі не буде гаджета.