Ти – не ти, коли голодний: кумедний малюк розбудив маму о 5:30 ранку – винна мікрохвильовка

Брук Шерн виховує двох дітей. Одного разу вона прокинулася о 5:30 ранку від дивного звуку, і була приголомшена від того, що робив її син.

Ранній сніданок

Одного ранку Брук прокинулася спозаранку через дивний звук. Як з'ясувалося, хтось увімкнув мікрохвильову піч.

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Вона прокралася на кухню, аби поглянути, що ж там відбувається. Побачене вкрай розчулило жінку.

Її маленький син Ашер у такий ранній час вирішив розігріти їжу. Коли ж все було готово, хлопчик пішов до ліжечка своєї сестрички. Спочатку він передав їй їжу, а згодом і сам заліз до дівчинки, аби розділи трапезу.



Відео, яке розчулило мережу

Таке неможливо вигадати,

– прокоментувала Брук своє відео.

Як з'ясувалося згодом, Ашер просто обожнює годувати свою сестру. Він часто приносить їй сніданок до ліжечка, а також купує їй морозиво, печиво та попкорн, коли є така нагода. Така щира любов братика до сестрички розчулила мережу, а люди у понад 400 коментарях висловлюють захоплення вчинком Ашера.

Раніше ми писали про фразу, яку не можна казати дітям за жодних обставин.