Міарієме та Ндейє народилися в Сенегалі у 2016 році. Коли дівчатка з'явилися на світ, прогнози лікарів були дуже песимістичними – вони не вірили, що діти зможуть прожити довше за кілька днів.

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Та дівчаткам вдалося подолати усі негативні очікування. Зараз вони вже відсвяткували своє 7-річчя та тішать батьків кожного дня.

У дівчаток одна пара ніг, один таз та деякі спільні внутрішні органи. Однак вони мають власні серця та мозок. Вони навчаються у школі в Кардіффі разом з однолітками та живуть таким самим життям, як і інші діти у громаді.

Дивовижні дітки / Фото Ibrahima Ndiaye

До Великої Британії сім'я приїхала у 2017 році, щоб забезпечити дівчаткам належне лікування. Йшла мова навіть про розділення, але для серця Марієме був великий ризик, тож батьки відмовилися від такого кроку.

Коли тобі з самого початку кажуть, що майбутнього немає, то ти живеш лише сьогоденням. Вони – борці й щодня доводять, що всі помиляються,

– розповів батько дівчаток Ібрагіма.

Він впевнений, що головне – аби дівчатка могли гратися з однолітками, навчатися та насолоджуватися життям. Вони регулярно проходять медичне обстеження, однак загалом ситуація під контролем.

Тепер перед ними стоїть новий виклик – навчитися самостійно ходити та стояти. Лікарі та рідні вірять, що тепер їм усе вдасться та захоплюються силою волі сіамських близнючок.