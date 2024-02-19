Пост, який обурив мережу

31-річна Брітні Будхі, яка праціює перукаркою в австралійському Сіднеї, народила чудову донечку Теяну, чим вирішила поділитися у соціальних мережах. Малеча народилася з великою кількістю волосся, тож мати жартома назвала немовля "маленькою мавпочкою".

Цікаво З дітьми ніколи не нудно – підбірка світлин, від яких ви точно усміхнетеся

Однак це спровокувало доволі неоднозначну реакцію в мережі. Однак жінка не надто цим непокоїлася, адже мала інші турботи.

Теяна народилася з вагою лише 2,2 кілограма, і саме це є причиною наявності волосся на тілі. Оскільки дівчинка була недоношеною, їй довелося два тижні провести у реанімації.

Теяна народилася недоношеною / Фото SWNS

Брітні довелося боротися з післяпологовою депресією, а те, що дитина перебувала у відділені інтенсивної терапії, ще більше ускладнювало ситуацію. На щастя, згодом усе минулося, і щасливі батьки забрали Теяну додому, де піклуються про неї як тільки можуть.

Жінка наголошує, що її слова про "мавпочку" були сповнені любові та ніжності, а якщо хтось із підписників побачив в них щось інше, то це їхні особисті проблеми.