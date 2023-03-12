У перші дні після народження дитинки чоловік має не лише стати підтримкою для жінки, але й захистом від нав'язливого зовнішнього світу, який ну дуже хоче "допомогти". Яких порад ніколи не варто слухати та повторювати, розповіла педіатриня Анна Сєрова у своєму інстаграмі.

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Шкідливі поради молодим батькам

Порада 1. Соски перед годування варто очищати, розтирати чи навіть обтирати коньяком, тоді буде безпечно і не боляче. Не буде! У перші хвилини після появи на світ дитина чує запах мами, який у неї асоціюється з відчуттям безпеки. Соски виробляють речовину, яку дуже добре відчуває дитина. Вона містить чимало хороших бактерій, які допомагають створити здорову імунну систему. Якщо ж під час годування у вас є больові відчуття, варто не розтирати, а обговорити з лікарем правильність прикладання дитини.

Порада 2. Ін'єкцію вітаміну К після народження робити "не варто", то все "хімія". Насправді ж за відсутності уколу в дитинки є загроза крововиливу у мозок.

Порада 3. Годуємо дитину з перших хвилин життя за чітким графіком і байдуже, що вона плаче. Такі спроби "налагодити роботу шлунка" можуть обернутись катастрофою. Грудне вигодовування рекомендовано робити на вимогу, а не за чітким графіком.

Порада 4. Під час грудного вигодовування потрібна дієта: можна лише гречку, печиво "Марія" та коров'яче молоко для підвищення лактації. Адже бути "хорошою мамою" – це жертвувати собою та своїми смаковими вподобаннями.

Порада 5. Вам не потрібні підгузки – багаторазові пелюшки, які потрібно постійно прати, куди краще підійдуть для розбавлення буднів молодої мами.

Порада 6. Купати малюка можна виключно у кип'яченій воді. Обов'язково додайте трави і марганець.

Порада 7. Ваше молоко може бути причиною коліків, тому обов'язково варто здати посів на стафілокок.

Порада 8. 3 – 4 рази на день перевіряйте турундою ніс малюка, а раптом там є всередині те, чого ви не бачите.

Порада 9. Ніщо так не допоможе дитині заспокоїтись, як мило в попі. Про цей метод не чули доказові лікарі, але все ж "можна спробувати", раптом спрацює.

Порада 10. Жодних щеплень, завдяки COVID-19 у нас багато зайвих апаратів ШВЛ, та й правцем хворіють не всі.

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