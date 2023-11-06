Продукти можуть допомогти завагітніти

Шлях до батьківства буває не лише інтригуючим та цікавим, а й подекуди складним. Коли жінка намагається завагітніти, то часто приділяє увагу своєму здоров'ю, і акцент на харчуванні повинен бути далеко не останнім.

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Дослідникам вдалося з'ясувати, що існує "дієта підвищеної фертильності", яка дуже подібна до середземноморської дієти. Вона складається з наступного переліку:

мононенасичені жирні кислоти (оливкова олія, мигдаль, авокадо);

білок рослинного походження (бобові);

продукти з низьким глікемічним індексом;

продукти з високим вмістом клітковини (овочі);

молочні продукти з високим вмістом жиру.

Особливий акцент вчені радять зробити на овочах та фруктах, адже вітаміни та мінерали допомагають регулювати рівень гормонів, покращують якість яйцеклітин і готують організм до вагітності.

Апельсини, лимони та грейпфрути містять вітамін С, який допомагає захистити сперматозоїди від окислювального пошкодження, одночасно підтримуючи якість яйцеклітини,

– розповіла Барбара Коваленко, RD і консультант з питань харчування в Lasta.

Такий самий ефект також дають чорниця, малина, ожина та інші ягоди. Що стосується білкових продуктів, то краще надати перевагу бобовим та яйцям, і намагатися не "переборщити" із м'ясом. Гарною альтернативою можуть бути морепродукти та печінка.

Не варто забувати і про користь молочних продуктів. Якщо ви не любите молока або сиру, на допомогу може прийти грецький йогурт, ряжанка або кефір. Жирні молочні продукти повинні бути обов'язковим пунктом, якщо ви плануєте вагітність, але варто також брати до уваги переносимість лактози.

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