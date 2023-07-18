Вагітність – це особливий період для кожної мами. Втім, для дитини це теж цікавий час, адже вже в утробі вона навчається багатьох речей, які потрібні будуть їй після народження.

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Дитина в утробі: що з'ясували вчені

Як показали дослідження, вже в животі дитина проходить через велику кількість випробувань. Зокрема, науковці з'ясували, що діти вміють плакати ще до народження.

Такий особливий період / Фото Pixabay

Зрозуміло, що крик дитини почути неможливо, але вчені побачили, що після 24-го тижня малюки роблять характерні рухи. Зокрема, йдеться про висування язика, відкривання щелепи, ковтання та рухи ротом.

Також діти дуже чутливі до почуття безпеки. Якщо мама м'яко торкається свого живота, співає, говорить, читає та спілкується з дитиною, то немовля не тільки реагує, а й почувається спокійніше.

Дослідники з'ясували, що до третього триместру діти вже можуть позіхати, схрещувати руки, а коли ви з ними спілкуєтеся – то навіть усміхатися та моргати!