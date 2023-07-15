Мережу ТікТок підірвав випадок мати-одиначки, яка не змогла відвідати маму. Жінку не пустили в літак з дітьми, хоча перед цим повідомляли, що вона зможе здійснити подорож.

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Що сталося

Аманда сама виховує двох 3-місячних малюків. Жінка хотіла вирушити в інше місто Канади, де мешкає її мама, то провести час у колі сім'ї.

Коли вона передзвонила до авіакомпанії та розповіла про ситуацію, їй сказали, що вона сміливо може купувати квиток та летіти до мами зі своїми дітьми.

Та коли жінка прибула на літак, з'ясувалося, що правила авіакомпанії кажуть – один дорослий на одну дитину віком до 2 років. Бортпровідники були невблаганні – Аманду змусили покинути літак та спостерігати за відлітаючим бортом з-за вікна аеропорту.

Чим все закінчилося

Аманда зняла ролик у ТікТок та розповіла про все своїм підписникам. Усі стали на її бік – користувачі вважають це правило необгрунтованим.

Авіакомпанія повернула гроші за квиток, але тепер окрім втраченої можливості побачитися з мамою Аманді потрібно думати про те, де взяти опікуна для другої дитини та за які гроші придбати квиток для нього чи неї.